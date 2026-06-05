ロッテ・田中晴也投手が５日、２勝目を懸けて臨む６日の巨人戦（東京Ｄ）に向けての意気込みを語った。敵地で最終調整した右腕は「一発あるバッターもいますし、盗塁、足のある選手もいるので、しっかりデータ整理しながら、しっかりゲームに入っていく時には自分の中で整理して臨めるようにやっていきたい」と気を引き締めた。前回５月２９日の阪神戦（ＺＯＺＯ）では６回１失点ながら敗戦投手になった。序盤に球数が増えたこ