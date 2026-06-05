オーストラリア出身の人気モデルで、実業家のミランダ・カー（４３）が夫婦ショットを披露し、反響が寄せられている。ミランダは５日までに自身のインスタグラムを更新し、「愛しいエヴァン、お誕生日おめでとう」と夫のエヴァン・シュピーゲルさんを祝福。シュピーゲルさんと寄り添う２ショットをアップした。この投稿にはフォロワーから「なんて可愛い」「美しいカップル」「驚くほどゴージャスでマーベラス」「完璧で美し