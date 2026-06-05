◇バドミントンインドネシアオープン2026(2日〜7日、ジャカルタ)バドミントンの世界ランク9位の宮崎友花選手がインドネシアオープン準々決勝で敗れました。2回戦で同ランク12位の奥原希望選手を2-1で下すと、5日に同ランク26位の韓国のSIM Yu Jin選手と対決します。第1ゲームでシーソーゲームが続く中競り負け先取されます。第2ゲームは6-7から1点を奪い合う競った戦いに。11-12から4連続ポイントを奪われ差を広げられると、0-2(