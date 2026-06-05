アイドルグループ「シャルロット」リーダーの日比谷萌甘（18）が5日までにインスタグラムを更新し、中学生時代の写真を公開。反響を呼んでいる。日比谷は「載せるのないから中三の時のなにかの写真」とコメント。制服を着用し、髪を一つにまとめた中学生時代の証明写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「美少女過ぎ」「中3の時点で既に完成してたんだ」「同級生にいたら、ヤバイよこれは…」「これはモテるわ」とコメント