熊本市動植物園のレッサーパンダに赤ちゃんが生まれました。5月26日に妊娠していることを番組でお伝えしましたが、その翌日に元気な赤ちゃんを出産したということです。 赤ちゃんの性別は不明で、4日時点で体重は286グラム、平均より大きめだそうです！母親のシンファも授乳するなど献身的に子育てをしていて母子ともに健康だそうです。 ■熊本市動植物園 飼育展示班・溝端菜穂子さん「まずは無事に出産してくれて