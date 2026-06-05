◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）２２歳の人気女子プロの吉田鈴（りん、大東建託）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、首位タイでスタートした。ツアー本格参戦２年目で初優勝を狙う吉田鈴は「出遅れなくてよかったです。最終日に向けて１段ギアを上げられるようにしたい」と冷静に話した。同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビ