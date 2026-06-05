「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが5日、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を投稿した。「おはようございます週末が近づくにつれて、どんどん元気になるさとみです」とつづり、トンボ柄で紺色の浴衣ショットを動画で投稿した。「1st DVD『相思相愛』では浴衣も着ました♩この夏は”青春”がテーマ今年は何回花火を見られるかな」と夏のイベントも心待ちにした。ファンやフォロワーからも「