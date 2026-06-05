日本高野連は5日、大阪市内で定例の6月度業務運営委員会を開催し、今春の第98回選抜高校野球大会で実施したインターネット上の誹謗中傷への対策（モニタリング）についての結果を報告した。高野連は昨今社会問題となっているSNS上などでの選手ら者への誹謗（ひぼう）中傷や差別的投稿から関係者を守るため、同大会で、高校野球の全国大会では初めてインターネット上でのモニタリングを実施。実態の把握とともに、悪質な投稿な