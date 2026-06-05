交通事故の捜査で行う交通鑑識の能力を向上させるため、警視庁は５日、茨城県牛久市内の民間施設で、交通事故鑑定の専門家を講師とする研修会を開き、乗用車とダミー人形による衝突実験を行った。この日は、鑑定技術の開発や鑑識に携わる捜査員の教育などを行う民間会社「知能自動車研究所」（茨城県つくばみらい市）代表の山崎俊一さん（７５）が講師を務め、交通捜査課の鑑識係員約２５人が参加した。鑑識係員らは、歩行者