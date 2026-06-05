５日の船橋競馬３Ｒは４番人気のグロックスコーセイが１着となり、管理する林正人調教師（６５）＝船橋＝が、地方競馬通算１０００勝（うち重賞は２０２０年全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１など２３勝）を達成した。１９９６年５月２８日の初出走から８３３４戦目。南関東の現役では９人目となった。５月７日の川島一師に続いて、またまた船橋から１０００勝トレーナーが誕生した。内で粘る２着馬をまな弟子の山口達がこん身の力でね