タレントの稲川淳二（７８）が５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。免許を返納した驚きの理由を明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは街中で遭遇したくないモノがありますか？」について聞かれると、「たま〜にね、一般の方はあんまり見ないものを見ることがあるんですよ」と怪談の名人らしい答えを口にした稲川。「車なんか乗って