5人組ダンスボーカルグループ、M！LKが5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。初の同番組出演に緊張したことを明かした。黒柳徹子から「『Mステ』なんかに出たときには社会見学してるみたいな気がしたんでしょ」と聞かれ、塩〓太智（25）は「それでいうと今ももう見学させてもらってるみたいな。いつも見てたセットでやらせてもらってるんで」と答えた。塩〓は「『Mステ』のときもね、緊張してしまって。