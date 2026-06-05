高市首相との緊急会合を終え駆け付けた鈴木氏（左）とあいさつで選挙制度の改善を訴える麻生氏（右）＝１日、横浜市港北区の新横浜プリンスホテル衆院の議員定数を巡り高市早苗首相（自民党総裁）が「４５議席を比例代表のみで削減」との方針を示したことへの波紋が広がっている。自民内からも「削りやすいところから削る安易な考えだ」（岩屋毅前外相）との疑問や批判が公然と上がった。森英介衆院議長の指名で同院の選挙制度協