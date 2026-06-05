女優の松田るか（30）が5日、インスタグラムを更新。Xアカウントを何者かに乗っ取られたことをあらためて報告し、注意喚起を行った。松田は先月26日にもストーリー機能を使って「どなたか存じませんが、私のTwitter垢用アドレスをどうにかして変えた方がいますね、、、アカウント返してください、、、はぁ〜〜」と呼びかけるとともに、Xのサポート窓口に復旧の申し立てを行ったことを報告していた。しかし5日午後5時現在もアカウン