「自分がサッカーをする姿は見せない」ソン・フンミンの本音が話題だ。【画像】ソン・フンミン、ストレスで薄毛疑惑サッカー韓国代表のキャプテン、ソン・フンミンが4日、YouTubeチャンネル「ゴッド・ギョンギュ」に出演し、お笑い芸人のソン・ハビンのインタビューに応じた。当初、このインタビューはベテランタレントのイ・ギョンギュが直接担当する予定だった。しかし、ビザの問題でイ・ギョンギュの出国が急遽見送りとなったた