ILLITが、唯一無二の感性でファンを魅了した。6月4日、ILLITは4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』の収録曲『Love, older you』のスペシャルビデオを公開した。【写真】「ガチ天使」ILLIT、海辺に映える“清純美”映像では、一日の始まりを準備するメンバーたちの自然な姿を映した「GRWM（Get Ready With Me）」バージョンと、それぞれ自身に似ている動物たちと触れ合いながら、温かな時間を過ごす様子を収めた「PAW PAW」バージ