牛丼チェーン「吉野家」は6月4日から、全国の店舗で期間限定商品「麦とろ牛皿御膳」「とろろおくら牛丼」「冷汁」を販売している。いずれの商品もテイクアウトに対応する。今年の「麦とろ牛皿御膳」では、とろろの食感を見直し、シャキシャキ感をほどよく残した“ゴロシャキ食感”に仕上げた。【この記事の全ての画像(5点)を見る】とろろおくら牛丼、冷汁 など〈販売メニュー(価格はすべて税込)〉販売メニューの詳細は以下の通り。