【モデルプレス＝2026/06/05】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のDK（ドギョム）が6月4日、自身のInstagramを更新。遊園地での制服ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳KPOPイケメン「オーラに圧倒される」兵役メンバーもいる遊園地制服ショット◆ドギョム、メンバーとの制服ショット公開ドギョムは「制服で遊園地に行くのが夢だったんだけど、付き合ってくれてありがとうメンバーたち」と韓国語でつづり