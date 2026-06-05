多くの人を虜にする、ポップで可愛く、そしてオリジナリティ溢れる世界観はどのように作られたのか。『キャンディーカリエス』が生まれたスタジオにお邪魔して、監督の見里朝希さんにお話を聞きました。見里朝希みさと・ともき 東京都出身。東京藝術大学大学院の修了制作作品『マイリトルゴート』（2018）が国内外で注目を集め、数々の賞を受賞。監督作に『PUI PUI モルカー』、Netflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』がある。プ