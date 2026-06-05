学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「オリヤン」はなんの略？「オリヤン」はなんの略か知っていますか？大人気ヘルス＆ビューティーストア！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「オリーブヤング（OLIVE YOUNG）」を略した言葉でした！オリヤンとは、美