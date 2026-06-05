なぜ35歳以下？ 話題の自動車ミーティング「YOKOHAMA Car Session」に行ってみた！──瀬イオナと嶋田智之の「クルマでざっくばらんばらん！」 若者からクルマ文化の素晴らしさを発信！ 35歳以下限定の自動車ミーティング「YOKOHAMA Car Session」が、いま若いクルマ好きたちの間で話題に。イベント発起人は、モジャモジャヘアーと愛車ピアッツァでおなじみの後藤さん。第3回目の会場となった横浜・みなとみら