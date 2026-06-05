都内のIT関連会社役員の男性の遺体を遺棄したとして社長の男が逮捕された事件で、いまだ見つかっていなかった男性の遺体の一部が伊豆市で見つかったことが分かりました。この事件はIT関連会社で役員を務める男性とみられる遺体を東京港区の事務所から運び出し遺棄したとして、この会社の社長が逮捕・起訴されたものです。事件の発覚以降、遺体は見つからず、警視庁は神奈川県相模原市などで捜索を続けていましたが、その後の捜査関