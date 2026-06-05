任期満了に伴う南陽市長選挙の告示まで1か月となりました。これまでのところ、新人1人が名乗りを上げていて、5日午後、記者会見で正式に出馬表明しました。南陽市長選に立候補を表明したのは新人で元県議会議員の柴田正人さん（47）です。柴田さんは県2区選出の鈴木憲和衆議院議員の秘書などを経て2015年の県議会議員選挙で南陽市区から出馬し初当選しました。柴田さんは5日午後、記者会見を開き、出馬の理由を語りました。柴田正