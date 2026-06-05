５日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２９１．４５ポイント（１．１５％）安の２４９６１．９５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６５．２８ポイント（０．７７％）安の８４３６．６３ポイントと３日続落した。ハンセン指数は３月３１日以来、約２カ月ぶりの安値水準に低迷している。売買代金は３４２８億５４０万香港ドル（約７兆円）に拡大した（４日は２７０