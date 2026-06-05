みずみずしい白桃の魅力をたっぷり楽しめる、ゴディバの季節限定シリーズが2026年夏も登場♡人気のショコリキサーをはじめ、新登場の炭酸ドリンク「カカオリキサー」、カカオフルーツジュース、ソフトクリーム、さらにクレープまで、白桃づくしのラインナップが勢揃いします。果実の上品な甘さとゴディバならではのチョコレートの贅沢なハーモニーで、夏のご褒