中東情勢を受けた今年度の補正予算案は、参議院の予算委員会で採決が行われ、賛成多数で可決されました。【映像】補正予算案 参院で可決の様子参議院では少数与党が続いていますが、予算委員会の採決では野党の国民民主党が賛成にまわり、可決しました。補正予算案は総額で3兆1000億円を超え、中東情勢に対応する予備費や7月から9月までの電気・ガス代の支援に使用した費用の補填分などが盛り込まれています。歳出の全額を