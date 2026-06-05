日本航空が提供するモバイル通信サービスで、NTTドコモの「ahamo」を利用できる新たなプランの提供が始まります。【映像】新プランの発表会見の様子今月25日から提供されるプラン、「JALモバイル powered by ahamo」は、通常の「ahamo」と同じ月額料金で、JALのマイルがたまりやすくなるなどの特典が受けられます。具体的には、新規の契約で1000マイルが受け取れるほか、継続利用で月々125マイルが付与されます。国内のラン