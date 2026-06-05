ボートレースとこなめで13日から開催される「開設73周年記念競走G1トコタンキング決定戦」のPR隊が5日、スポニチ西部総局を訪れた。池田浩二、平本真之、磯部誠、吉田裕平ら強力地元勢に、桐生順平、白井英治、西山貴浩ら豪華な遠征勢、さらに当地周年で初めて鎌倉涼、遠藤エミ、守屋美穂の女子レーサー3人が出場するなど、精鋭男女52人が覇を競う。PRに訪れた西野ひとみは「地元スーパースターの池田選手をはじめ、地元選手