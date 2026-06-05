アメリカのトランプ政権は、キューバの大統領らに制裁を科すと発表しました。【映像】ディアスカネル大統領のSNSの投稿アメリカ国務省は、4日、キューバのディアスカネル大統領らを制裁対象に指定したと発表しました。理由として、長年にわたるキューバとアメリカの敵対行為を終結させ、キューバ国民の抑圧から利益を得ている者たちに責任を負わせるためとしています。トランプ政権は、反米的なキューバの体制転換を狙って