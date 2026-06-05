韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク）と13人組グループ・SEVENTEENのミンギュ（MINGYU）が4日、カルバン・クライン 原宿 フラッグシップストアで行われたジョングクとのコラボレーション『Jung Kook for Calvin Klein』を祝したイベントに来場した。【写真多数】コラボアイテムを着用！バイクと絵になるジョングクジョングクは、背中部分が特別に「JUNG KOOK」とカスタマイズされた「Jung Kook for Calvin Klein