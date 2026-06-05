ロッテの田中晴也投手が6日の巨人戦（東京ドーム）に先発することが発表された。巨人はフォレスト・ウィットリー投手が先発する。高卒4年目の田中は、ここまで8試合に登板して1勝4敗、防御率4・09。今季初登板だった開幕2戦目の西武戦で6回を5安打無失点と好投して勝利を飾ったが、その後は白星に恵まれていない。前回5月29日の阪神戦は6回3安打5四死球で1無失点。右腕は「良かった回と悪かった回でゾーン率の違いがあり、テ