5日の参議院予算委員会で、共産党の山添拓議員が高市早苗総理陣営の「ネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑」を追及した。山添氏が、公開された音声データについて秘書本人への確認状況をただした際、高市総理が「（秘書に）キレられましたよ」というやり取りを明かす一幕があった。【映像】国会ストップの瞬間（実際の様子）山添氏はまず、一般論として選挙においてある陣営が他候補の誹謗中傷動画をAIで大量に作成・拡散して世論