５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）と比べて０５銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円９４〜９６銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５１銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８６円０５〜０９銭で大方の取引を終えた。