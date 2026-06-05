赤沢経済産業大臣は、次世代半導体の量産を目指す「ラピダス」に対し、1500億円の追加出資を行ったと発表しました。【映像】ラピダスへ1500億円出資 経産相が発表赤沢経産大臣「情報処理推進機構＝IPAを通じて、同社に対して1500億円の出資を実行しました」国によるラピダスへの出資は、今年2月の1000億円に続き2度目です。ラピダスは調達した資金を、最先端の“2ナノ半導体”の量産に向けた設備投資や、人件費にあてると