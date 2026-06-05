中国は5日、習近平国家主席が来週8日から北朝鮮を訪問すると発表しました。習主席の訪朝は7年ぶりです。中国共産党は5日習近平国家主席が今月8日から2日間の日程で北朝鮮を公式訪問すると発表しました。習主席が北朝鮮を訪れるのは、2019年6月以来7年ぶりです。金正恩総書記との会談は去年9月の北京での会談以来となります。中国外務省は今回の訪朝について、「習主席は国賓として訪問し、共に関心を寄せる問題について意見交換す