伊藤ハムは５日、パッケージのインク使用量を従来より減らしたウィンナーやハムなどの新商品を７月から販売すると発表した。中東情勢の緊迫化による包装資材の高騰などを受けた対応としている。新商品は「ＳｕｎｎｙＰｒｉｃｅ（サニープライス）」として、マルゲリータとチーズピザも展開する。パッケージは「白・黒・黄」、「白・黒・赤」の２パターンの３色で販売する。通常は４色以上を使用することが多いという。インク