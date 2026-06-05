飼い主のいない野良猫たちを地域でお世話する、保護猫活動。動物の殺処分を減らそうと、さまざまな地域で広がっています。大阪では、住み着いた猫たちが観光客に人気となっている地域もあります。保護猫活動に密着取材すると、マナー違反などのトラブルや厳しい現実も見えてきました。神社の境内で猫にエサを与えている女性。地域に住み着いた野良猫を世話している山本光恵さん（63）です。山本光恵さん：地域の方みんなで見守って