◇プロ野球セ･パ交流戦巨人ーロッテ（6月5日、東京ドーム）オリックスに3連勝した巨人。勢いのままにロッテもスイープしたいところですが、この日対戦する廣池康志郎投手とは初対戦になります。現在、自身2連勝中の廣池投手は、この2試合どちらも6イニング以上投げ、自責点は1と安定しています。廣池投手は九州の大学リーグ時代に巨人の浦田俊輔選手と何度も対戦しているそうで、プロでの対戦も楽しみにしているとのことでした。