NHKの連続ドラマ「ワタシってサバサバしてるから」で主演を務めたタレントの丸山礼さん（29）がインスタグラムを更新。印象ががらりと変化した現在の姿が話題となっている。【写真】「めっちゃ痩せたよね！」髪もバッサリ…印象ガラリの丸山さん丸山さんは、「髪切りました！暑いっすね」と報告し、写真をアップ。写真では、涼しげな黒のワンピースに薄手のシャツを羽織ったコーディネートに身を包んでおり、バッサリとカットし