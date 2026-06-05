定期的なワクチン接種は、愛猫の健康を守るために大切だ。だが、その一方で「注射部位肉腫」という病気の存在も知っておきたい。注射部位肉腫とは、ワクチンや他の注射薬を接種した部位に発生すると考えられている悪性の腫瘍だ。【写真】出会った日の愛猫スピカくんシナリオライターの水鳥たま季さん（@mizudori_tamaki）の愛猫スピカくんは、この病気が疑われる線維肉腫を発症し、8歳で天国へ旅立った。「家族や愛息子というより