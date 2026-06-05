中国国家市場監督管理総局傘下の国家独占禁止局がこのほど発表した「中国独占禁止法執行年次報告（2025）」によると、2025年に市場独占関連案件が20件受理され、罰金と没収金は合計6億5300万元（約154億円）に達したということです。また、「公平競争審査条例実施方法」が公布され、地方の保護を取り除き、公平競争を強化しています。昨年の1年間を通じて各級で約6万件の政策措置が審査されました。（提供/CGTN Japanese）