クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン公式X（旧Twitter）は6月5日に投稿を更新。一部メディアで拡散された誤情報を訂正する投稿を行い、話題になっています。【投稿】クリスピー・クリーム・ドーナツが情報を訂正「オリグレの購入制限や、誤った値引き金額で購入可能」は誤り同アカウントは、「現在、一部メディアにて『オリグレの購入制限や、誤った値引き金額で購入可能』という情報が流れておりますが、こちらは誤りであり