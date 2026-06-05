4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した池田親興氏が、オリックス・太田椋について言及した。太田は5月22日に一軍登録抹消となったが、6月2日に復帰すると、同日の巨人戦で代打で二塁打、3日の巨人戦は『4番・一塁』でスタメン出場し2安打1打点の活躍を見せた。池田氏は「彼が中心になってくると、彼がちゃんと打ち始めるとオリックスは強い。タイミングが悪くなっていますけど、太田が帰ってく