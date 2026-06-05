ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」は、6月25日（木）から、『ピングー』とコラボレーションした限定アイテムを、全国の店舗で発売する。【写真】コンパクトに折りたためる「エコバッグ」も！限定アイテム一覧■夏に活躍するラインナップ今回、南極で暮らす人気キャラクター『ピングー』との初コラボとして登場するのは、暑さにゆらぎやすい夏に、外からも内からも心地よく過ご