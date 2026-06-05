鶴岡市によりますと、きょう午前６時ごろ、山形県鶴岡市伊勢原町でクマ１頭が目撃されました。 クマは赤川を羽黒方面から市街地方面へ移動していたということです。 クマの体長はおよそ７０センチメートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。