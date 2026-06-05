見応え十分のマッチアップだ。北中米ワールドカップに向け、森保一監督が率いる日本代表は現在、事前キャンプ地のモンテレイで準備を進めている。活動２日目のトレーニングで、ゲーム形式のメニューでは、冨安健洋が鋭い寄せで上田綺世からボールを奪うシーンがあった。 『サッカーダイジェスト』公式のTik TokやYou Tubeチャンネルでそのシーンを公開。SNS上では「帰ってきたトミー」「上田あやせを抑える冨安」「AYAS