「松屋」に新感覚の「ネオトマトごろごろチキンカレー」が登場！ カレギュウやチーズなど充実の5ラインナップが6月9日より全国で発売開始「松屋」は、2026年6月9日10時より、一部店舗を除く全国の店舗にて「ネオトマトごろごろチキンカレー」を発売します。大人気のごろチキシリーズから登場する今作は、ココナッツミルクのコクとトマトの酸味が絶妙にマッチし、エキゾチックなスパイスが香る新感覚のカレーソースに、鉄板で