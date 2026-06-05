２０１５年に北海道砂川市で起きた飲酒運転による一家５人が死傷した事故から、６月６日で１１年となります。砂川市では「飲酒運転撲滅集会」が開かれ、黙とうを捧げました。 砂川市内で開かれた「飲酒運転撲滅集会」では、警察官や市民らが集まり黙とうを捧げました。１１年前、砂川市の国道で飲酒運転をしていた車に巻き込まれ、永桶弘一さんの一家５人が死傷しました。 （滝川警察署砂川警察庁舎白濱淳所長）「動機