DeNAの佐野恵太選手が5日、試合前、練習の合間に取材に応じ、先月ソフトバンクに電撃トレードした山本祐大選手との初対戦について言及しました。佐野選手と山本選手は、長年ともにチームメートとして過ごし、プライベートでも食事に一緒に行くなど、互いに兄弟のようと認める間柄。その山本選手が移籍したソフトバンクとは、この日から3連戦が始まります。そして佐野選手は敵チームの選手となって、初対戦となることについて「やり