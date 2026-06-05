週末は熱帯低気圧の動向に注意をしてください。7日（日）は大雨となるところがありそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■6日（土）は沖縄・奄美で激しい雨九州も午後は下り坂6日（土）は北海道は西から東へと雨雲が通過するでしょう。各地で一時的に雨が降るため、お出かけには雨具をお持ちください。東北は午前を中心に雨が降り、午後は日本海側から晴れ間が出てきそうです。西日本や東日本では雲多めなが